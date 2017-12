Zwei Schwerstverletzte: Auto rast auf der B2 bei Roth gegen Baum

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B2 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger war mit seinem Auto auf der B2 in Fahrtrichtung Weißenburg unterwegs. Zwischen Roth und Rednitzhembach im Landkreis Roth verlor er laut Polizei plötzlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Wagen.Schließlich kam der 25-Jährige nach rechts von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen eine Baumgruppe. Nach dem Crash waren die beiden Insassen des Fahrzeuges in dem Wrack eingeklemmt und mussten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden durch die Wucht des Aufpralls lebensgefährlich verletzt.Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort kämpfen die Ärzte zur Stunde um das Leben der beiden Verletzten.Während der Bergungsarbeiten leitete die Feuerwehr den Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbei.