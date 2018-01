Zeugen gesucht: Unbekannter will Jugendliche in Roth berauben

Wie die Polizei berichtet, versuchte am Montagmorgen ein Unbekannter, eine Jugendliche auf einem Waldweg bei Roth zu berauben. Daher bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.



Gegenwehr der Jugendlichen

Die Jugendliche ging gegen 07.45 Uhr einen Waldweg entlang, welcher parallel zur Otto-Schrimpf-Straße verläuft. Von hinten näherte sich ein bislang unbekannter Mann an und versuchte, die Handtasche der Jugendlichen zu entreißen.



Im Handgemenge schlug der Mann in das Gesicht der jungen Frau. Diese wehrte sich nd trat gegen das Bein des Unbekannten. Dieser flüchtete aufgrund der Gegenwehr in Richtung einer nahegelegenen Schule. Die Jugendliche wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.



Täterbeschreibung

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, schlanke, athletische Figur, arabisches beziehungsweise orientalisches Aussehen, sehr dünn rasierter Bart, bekleidet mit einer Wollmütze, einer schwarzen Jogginghose sowie einer schwarzen Strickjacke.



Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/21123333.