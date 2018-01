Sexueller Übergriff in Mittelfranken: Frau am Neujahrsmorgen überfallen - Zeugen gesucht

Bereits gestern Morgen, am 1. Januar 2018 gegen 05:00 Uhr, sprach ein bislang Unbekannter sein späteres Opfer in der Friedrichstraße in Schwabach an. Als die Frau nicht reagierte, packte er sie, drückte sie gegen eine Wand und berührte sie unsittlich. Die Geschädigte konnte sich wehren, woraufhin der Täter flüchtete.Die Täterbeschreibung der Polizei lautet wie folgt: Männlich, ca. 180 - 185 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Wintermütze. Der Täter trug einen Bart bzw. Dreitagebart. Er sprach deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent.Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.