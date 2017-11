SEK-Einsatz in Schwabach: Mann mit Dolch droht, sich aus Fenster zu stürzen

Am Dienstagabend kam es zwischen 19.10 Uhr und 22.30 Uhr in der Wallenrodstraße in Schwabach zu einem größeren Polizeieinsatz, zu dem auch eine Spezialeinheit hinzugezogen wurde, wie die Polizeiinspektion Schwabach mitteilte.



Ursache war die Ankündigung eine 45-Jährigen, sich aus dem Fenster seiner Wohnung zu stürzen. Diese befindet sich im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses.



Die zur Unterstützung hinzubeorderte Freiwillige Feuerwehr Schwabach baute unterhalb des Fensters des Betroffenen ein Luftkissenpolster auf, um so die Folgen eines möglichen Sprunges zu lindern.



Mit Dolch am Fenster gestanden

Da sich der 45-Jährige zusätzlich noch mit einem Dolch an seinem Fenster zeigte, wurde neben der Verhandlungsgruppe Mittelfranken auch eine Spezialeinheit hinzugezogen.



Dieser gelang es, den Lebensmüden zu überwältigen und zu fixieren. Zur Behandlung der psychisch bedingten Probleme des Betroffenen, der während des Einsatzverlaufes unverletzt blieb, wurde er ins Bezirksklinikum Ansbach überführt.



Zur störungsfreien Abwicklung der getroffenen Maßnahmen musste die Wallenrodstraße über den gesamten Zeitraum für den Fahrzeugverkehr, sowie zum Zeitpunkt des Zugriffes für den Personenverkehr gesperrt werden.