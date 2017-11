Polizeibewerber wird bei Einstellungsgespräch selbst verhaftet

Am Dienstag, den 12.09.17, kam ein Polizeibewerber zu einem Vorstellungsgespräch bei der Einstellungsberatung der Polizeiinspektion Schwabach. Er wollte sich über die Anforderungen und die Voraussetzungen, die für eine Anstellung bei der bayerischen Polizei nötig sind, erkundigen.Bei der routinemäßigen Überprüfung der Person stellte sich allerdings heraus, dass gegen ihn ein aktueller Haftbefehl bestand. Der junge Mann wurde daher in der Dienststelle der Polizeiinspektion von Beamten der Ermittlungsgruppe verhaftet.Nach Bezahlung des im Haftbefehl geforderten Geldbetrages zur Abwendung der Haft konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Ob er allerdings weiterhin an seinem Bewerbungsversuch festhalten will, kann derzeit nicht gesagt werden.