Wie die Polizei berichtet, soll eine Gruppe von Jugendlichen am späten Freitagabend einen 16-Jährigen in der Nähe des Stadtparks in Schwabach beraubt haben. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise.



Der 16-Jährige begegnete der Gruppe von fünf bis zehn Jugendlichen gegen 23 Uhr am Rande des Stadtparks in der Bahnhofstraße.



Laut Angaben des Geschädigten wurde er beim Passieren der Gruppe unvermittelt niedergeschlagen und sowohl seiner Geldbörse als auch seines Handys beraubt.



Die Täter flüchteten, doch das Mobiltelefon konnte später im Rahmen der Ermittlungen wieder gefunden werden. Es lag auf einem Grundstück unweit des Tatorts



Der 16-Jährige konnte die Angreifer kaum beschreiben. Er ist sich jedoch sicher, dass es sich um ausländische Jugendliche gehandelt hat. Näheres zu ihnen ist derzeit nicht bekannt.



Zeugen der Tat oder wer sonst Angaben zu den Täter machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911-2112-3333 zu melden.