Kreuzfahrten durch Franken: Schiffe pumpen illegal Fäkalien in Fluss

Kreuzfahrtschiffe, die illegal ungeklärte Abwässer in den Main oder den Main-Donau-Kanal pumpen, das kommt immer wieder vor. Bayerische Ermittlungsbehörden mussten bei diversen Kontrollen in den letzten Monaten zwischen Aschaffenburg und Passau immer wieder Verstöße gegen bestehende Regeln registrieren.



Wie von Seiten der Zentralstelle der Wasserschutzpolizei in Schwabach zu erfahren war, wurden auch im Raum Nürnberg und Würzburg Regelverstöße festgestellt und bereits erste Strafverfahren eingeleitet.



Hohe Dunkelziffer

Bei den Kontrollen habe man Leitungen aus Sammeltanks entdeckt, die unmittelbar unter der Wasserlinie endeten und so ein unbemerktes Abpumpen des Abwassers ermöglichten. Die Ermittler gehen deshalb von einer hohen Dunkelziffer an Straftaten aus. Experten zufolge hat das Einleiten von Fäkalien lokal sehr negative Auswirkungen auf die Wasserqualität.