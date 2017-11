Explosion auf Firmengelände in Schwabach: Zwei Personen verletzt

Am Donnerstagmorgen kam es in Schwabach zu einer Explosion auf dem Firmengelände eines Gewerbebetriebs. Die Explosion ereignete sich nach Polizeiangaben aufgrund eines technischen Defekts an einem Industrieofen. Bei dem Vorfall wurden zwei Personen verletzt. Sie kamen zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.Infolge der Verpuffung kam es am betroffenen Ofen zu einem kleinen Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Nach ersten Schätzungen verursachte die Explosion einen Sachschaden in Höhe von 180.000 Euro. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen.