Mehrere Einbrüche in Firmen in Schwabach

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte laut Polizei in mehrere Firmen im Schwabacher Stadtgebiet ein. Es entstand hoher Sachschaden.



Die Einbrecher verschafften sich in den Nachtstunden über die Fenster Zugang zu sechs Firmen in der Hansastraße und der Spitalwaldstraße. Weiterhin öffneten die Unbekannten verschiedene Türen im Inneren der Anwesen mit brachialer Gewalt. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.



Die Einbrecher entwendeten überwiegend Bargeld. Wie viel Geld sie dabei erbeuteten, ist bisher noch unklar.



Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.