Schwabach: Gaffer fotografiert bei schwerem Verkehrsunfall

Am Dienstagabend gingen bei den Einsatzzentralen der Polizei und dem Rettungsdienst mehrere Notrufe ein, da in der Rittersbacher Straße eine Fußgängerin von einem Auto erfasst wurde. Demnach bog ein 47-jähriger Auto-Fahrer aus dem Rother Landkreis von der Schützenstraße in die Rittersbacher Straße ab. Beim Abbiegevorgang übersah er dabei eine 52-jährige Schwabacherin, welche in der Dunkelheit an der Fußgängerampel die Rittersbacher Straße überquerte.Die Fußgängerin blieb daraufhin schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ersthelfer kümmerten sich um die Dame bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Während die Rettungskräfte die Erstversorgung vor Ort übernahmen, fertigte ein 30-jähriger Schwabacher aus ungefähr fünf Metern Entfernung Bildaufnahmen von der am Boden liegenden Dame. Nachdem die Beamten den Herrn auf sein Handeln ansprachen, reagierte dieser sofort verbal aggressiv und war völlig uneinsichtig.Ihm wurde sofort ein Platzverweis erteilt. Das Anfertigen von derartigen Bildaufnahmen ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern stellt auch einen Straftatbestand dar. Der 30-Jährige muss nun deshalb mit einem Strafverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen rechnen.