Roth: Geparktes Auto brennt völlig aus

Ein Auto, das in der Alex-Zink-Straße in Roth geparkt war, ist am frühen Sonntagmorgen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war laut ersten Informationen rasch vor Ort, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Auto komplett ausbrannte.



Die Fassade eines Hauses, vor dem das Auto geparkt war, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte jedoch vermeiden, dass das Feuer auf das Haus übergriff. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Verletzt wurde niemand.