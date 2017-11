Messerattacke in Wendelstein: 36-Jähriger geht auf Mitbewohner los

Nach Berichten der Polizei wurden am vergangenen Donnerstagabend drei Personen durch eine Messerattacke, die sich in einer Arbeiterunterkunft in Wendelstein abspielte, verletzt.



Gegen 23:00 Uhr stritten die Kontrahenten so heftig, dass ein 36-Jähriger ein Messer aus der Küche holte und auf sein Gegenüber losging. Mehrere Mitbewohner versuchten noch vergeblich ihm das Messer abzunehmen, wobei sich zwei Personen Schnittverletzungen zuzogen.



Dem 36-Jährigen Saisonarbeiter gelang es auf seinen Gegner einzustechen und ihn an Hüfte und Bein zu verletzen. Die drei Verletzten wurden von Mitbewohnern ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Von hier aus wurde dann erst die Polizei verständigt.



Der Tatverdächtige konnte schließlich in der Unterkunft festgenommen werden. Nach Vernehmungen mit Dolmetschern stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den Angreifer wegen versuchterTötung. Der 36-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.