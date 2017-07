Lkw kippt auf A9 bei Feucht um - Fahrer eingeklemmt

Auf der A9 in Mittelfranken ist es zu einem Lkw-Unfall gekommen. In Richtung Nürnberg, kurz vor dem Dreieck Nürnberg/Feucht ist ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Autobahn musste zeitweise komplett gesperrt werden in Richtung Nürnberg.



Mehrere Fahrzeuge, die auf dem Autotransporter geladen gewesen waren, lösten sich durch den Unfall und verteilten sich auf dem Grünstreifen.



Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, die Feuerwehr versuchte, den Lkw mittels eines Krans zu bergen.Der Verkehr staute sich zwischen Hilpoltstein und dem Dreieck Nürnberg/Feucht zeitweise auf bis zu zehn Kilometern.



Inzwischen (Stand: 19.50 Uhr) ist die linke Spur freigegeben, die rechte und mittlere Spur sind weiter gesperrt.