Schwerer Motorradunfall im Landkreis Roth: ein Toter, ein Schwerverletzter

Am Dienstagvormittag (04.07.2017) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf einer Staatsstraße in der Nähe von Greding (Landkreis Roth). Ein Mann wurde hierbei tödlich verletzt.



Gegen 10:15 Uhr fuhr laut Polizei ein Motorradfahrer mit einem Mitfahrer die Staatsstraße 2227 von Greding in Richtung Markt Kinding (Landkreis Eichstätt). Circa zwei Kilometer nach Mettendorf überholte er in einer Rechtskurve einen Pkw (VW Transporter). Während des Überholvorgangs verlor der Fahrer aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab.



Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Mitfahrer derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Motorrads wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der 48-jährige Pkw-Fahrer wurde wegen eines Schocks vor Ort medizinisch betreut. Sein Fahrzeug blieb unbeschädigt.



Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger betraut. Die Unfallstelle ist derzeit für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.