Lkw krachen ineinander - A6 bei Nürnberg komplett gesperrt

Am Montagvormittag kam es auf der A 6 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen. Bei der Anschlusstelle Nürnberg-Süd kommt es derzeit (Stand 13 Uhr) zu massiven Verkehrsbehinderungen.Gegen 11 Uhr kam es laut Polizei zu einem Auffahrunfall zweier Lkw auf der A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Roth (Fahrtrichtung Heilbronn).Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Container von dem vorderen Lastkraftwagen geschleudert und kam quer auf der Fahrbahn zu liegen.Ein LKW-Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des zweiten Lastkraftwagens wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch betreut.Die Fahrbahn ist derzeit in Fahrtrichtung Heilbronn bis zur Bergung des Containers gesperrt. Der Rückstau reicht derzeit bis zum Autobahnkreuz Nürnberg-Ost (Stand 12.20 Uhr).Die Polizei empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren.