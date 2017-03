Landkreis Roth: Auto stößt an Bahnübergang mit Regionalzug zusammen

Ein unbeschrankter Bahnübergang wurde einer Autofahrerin am Mittwochabend in Mittelfranken zum Verhängnis.Laut ersten Informationen wollte sie aus einem Wohngebiet in Eckersmühlen (Kreis Roth) kommend den unbeschrankten Bahnübergang überqueren, übersah dabei aber offenbar einen sich nähernden Zug.Das Fahrzeug wurde von der Regionalbahn erfasst und von den Schienen geschleudert. Dabei wurde die Fahrerin verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Regionalbahn blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.Nach ersten Polizeiangaben entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 bis 30.000 Euro.