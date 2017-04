Kreis Roth: 50-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten

Am Samstagnachmittag wurde ein 50-Jähriger bei Baumfällarbeiten bei Röttenbach tödlich verletzt. Dies berichtet die Polizei.



Der 50-Jährige fuhr mit seinem Traktor in den Wald bei Röttenbach zum Holzmachen. Als er sich bei seiner Lebensgefährtin nicht mehr meldete, machte sie sich auf die Suche nach ihm. Sie fand ihren Partner regungslos neben einem gefällten Baum. Der Mann trug Baumfällkleidung und hatte einen Helm auf.



Ein hinzugerufener Notarzt versuchte noch, den Verunfallten zu reanimieren, was jedoch erfolglos blieb. Der Unfallhergang ist bislang unklar und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.