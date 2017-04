Kreis Roth: 38-Jähriger Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Am Mittwoch gegen 20.50 Uhr, wurde ein 38-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Roth bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße von Schloßberg nach Heideck, ca. 300 Meter vor dem Ortseingang von Heideck, tödlich verletzt. Dies berichtet die Polizei.Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen überholte der Motorradfahrer einen vor ihm fahrenden Pkw. Nach dem Wiedereinscheren geriet er mit seinem Krad aus bisher nicht bekannter Ursache ins Schlingern und prallte gegen die Leitplanke. Dabei wurde der Fahrer über die seitliche Begrenzung in ein Gebüsch geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Staatstraße war für mehrere Stunden gesperrt.