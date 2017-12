In einem Vorgarten in der Friedrich-Ebert-Straße in Roth ist am frühen Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auf zwei Doppelhaushälften über und drohten auf ein weiteres Gebäude in der Mörikestraße überzugreifen.Die Mitteilung über den Brandausbruch in der Friedrich-Ebert-Straße ging bei der Einsatzzentrale der Polizei gegen 18.15 Uhr ein. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Roth, Kiliansdorf, Büchenbach, Pfaffenhofen und Eckersmühlen waren mit über einhundert Einsatzkräften vor Ort.Alle Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und sind nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt geblieben, berichtet die Polizei. Ein ausgebildeter Feuerwehrmann, der als einer der Ersten am Brandort war, erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Über weitere Verletzte ist bislang nichts bekannt.Beamte der Polizeiinspektion Roth haben den Brandort abgesperrt und die Anwohner per Lautsprecherdurchsagen vor der starken Rauchentwicklung gewarnt.Die Höhe des Schadens kann noch nicht genau beziffert werden.Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken wurde hinzugezogen und hat erste Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Was genau das Feuer entfachte, ist noch unklar.