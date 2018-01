Zwei Verletzte bei Unfall im Kreis Rhön-Grabfeld

Am Montagvormittag war ein 68-jähriger Toyota-Fahrer auf der B 279 von Bad Neustadt in Richtung Bad Königshofen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam es dann zu einem Unfall mit mehreren Verletzten.An der Ausfahrt Herschfeld bog der 68-Jährige zunächst ab, drehte bei der dortigen Verkehrsinsel und fuhr wieder auf die B 279 in entgegengesetzter Richtung auf. Dabei übersah er einen dort fahrenden VW Tiguan und stieß mit diesem zusammen. Der 30-jährige Lenker dieses VWs versuchte noch den Zusammenstoß zu vermeiden und wich nach links aus, wobei er zusätzlich gegen ein Verkehrszeichen krachte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf über 50.000,- Euro geschätzt.Im Toyota wurden der Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die B 279 musste kurzfristig für die Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.