Weihnachten in Kassel

"In einem alten Fotoalbum, das wie ein Wunder den Krieg überlebte, habe ich ein Bild aus Jahr 1936 gefunden", schreibt Dr. med. Jürgen Stengele. Zu sehen sind seine Mutter und Großmutter, seine knapp fünf Jahre jüngeres Schwester und er selbst im Alter von sechs Jahren. Fotografiert hat das Familienensemble der Vater, der, wie Stengele schreibt, "ein begeisterter Fotoamateur war." Entstanden ist das Bild in seiner Geburtsstadt Kassel, "da ich aber fast 70 Jahre in Unterfranken lebe und 30 Jahre eine Hals-Nasen-Ohrenpraxis in Bad Neustadt hatte, fühle ich mich längst als Rhöner", so Stengele Foto: Hermann Stengele