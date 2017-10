Unterwegs auf Schusters Rappen

von PR-REDAKTION

Wieder ein voller Erfolg war die Bischofsheimer Herbstwanderwoche. Trotz des anfangs noch ungemütlichen Wetters machten sich im Schnitt 32 Wanderfreunde — Einheimische, Tages- und Urlaubsgäste bunt gemischt — täglich auf den Weg, die Rhön auf Schusters Rappen zu erkunden.



Am vom Wetter her schlechtesten Tag wurde mit 45 Personen die höchste Teilnehmerzahl verzeichnet, was vermutlich an dem besonders attraktiven Wanderziel lag: Noahs Segel auf dem Ellenbogen im Thüringischen.

Überhaupt brachten die tollen Touren den Wanderführern Jochen Meyer und Heinz Hüttner viel Lob seitens der Teilnehmer ein.

Neben dem Ellenbogen ging es noch auf den Kreuzberg, rund um Poppenhausen und auch die Extratouren Thulbataler und Ostheimer wurden erwandert. Bei der letzten Tour auf den Himmeldunkberg — einer der schönsten Berge der Rhön überhaupt — zeigte sich die herbstliche Rhön noch einmal von ihrer allerschönsten Seite.

"Es war wunderschön, wir kommen gerne wieder!", bedankten sich die Teilnehmer beim obligatorischen Abschluss der Wanderwoche im Rentamt bei den Wanderführern und auch beim Team der Tourist-Information, das die Gruppe am Samstag noch mit Weißwürsten und Brezeln überraschte.

Die nächste Wanderwoche ist vom 23. bis 28. April und vom 8. bis 13. Oktober 2018 geplant. Auf dem Foto zu sehen ist eine Wandergruppe mit den Wanderführern Jochen Meyer (hinten Mitte) und Heinz Hüttner (Dritter von links). Foto: privat