Unterfranken: Mann verletzt sich mit Motorsäge auf Firmendach schwer

Rettungswagen und Notarzt, die am Dienstagvormittag in die Hochrhönstraße beordert wurden, kündigten laut Polizei nichts Gutes an.Nach dem derzeitigen Kenntnisstand, hatte ein Monteur auf einem Firmendach mit der Motorsäge Arbeiten durchgeführt. Dabei erlitt er eine Schnittverletzung am Bein.Nach notärztlicher Versorgung kam der Mann ins Krankenhaus. Nach den ärztlichen Auskünften dürfte es sich laut Polizei um keine lebensbedrohliche Verletzung handeln. Der Verunfallte arbeitete alleine auf dem Dach - die näheren Umstände müssen noch abgeklärt werden.