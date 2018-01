Unterfranken: Mann unter Mofa eingeklemmt - 57-Jähriger liegt stundenlang im Wasser

Ein Gemeindemitarbeiter aus Großeibstadt hat am Freitagmorgen einen verunglückten Rollerfahrer entdeckt. Offenbar lag der Mann bereits seit Stunden auf einer überfluteten Wiese, wie die Polizei berichtet. Er kam stark unterkühlt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.Offenbar war der 57-Jährige aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld bereits am frühen Morgen mit seinem Mofa zwischen Kleineibstadt und Großeibstadt unterwegs. Er blieb dem Sachstand nach auf einem überfluteten Flurbereinigungsweg stecken. Der Roller kippte um und der Fahrer wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er lag daraufhin bei kalten Temperaturen bis zu drei Stunden lang im Wasser, bis der etwa 100 Meter entfernte Gemeindemitarbeiter gegen 09.00 Uhr zufällig auf ihn aufmerksam wurde. Dazu hatte eventuell auch beigetragen, dass der Rollerfahrer eine auffällig leuchtende Warnweste trug.Der Zeuge wählte sofort den Notruf. Der 57-Jährige wurde in der Folge vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist sein Gesundheitszustand kritisch. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des exakten Unfallhergangs werden von der Polizeistation Bad Königshofen geführt.