Unterfranken: Mann flieht aus Entzugsklinik und beschwert sich bei Polizei

In der Nacht zum Freitag erschien in Bad Neustadt im Landkreis Rhön-Grabfeld ein 41-jähriger Mann, ohne Jacke und ohne Schuhe bei der hiesigen Polizei und gab an, dass er aus einer Klinik geflohen sei, weil er mit den dortigen Regeln nicht einverstanden wäre.



Auf Alkoholentzug

Der Mann befand sich dort, weil er einen Alkoholentzug antreten wollte. Nach einem kurzen Gespräch mit den Polizeibeamten erklärte er sich bereit, wieder in das Krankenhaus zurückzugehen. Er wurde einem Arzt übergeben.