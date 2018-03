Unterfranken: Mädchen (9) auf Schulweg von Autofahrer angesprochen - Zeugen gesucht

In Großbardorf im Landkreis Rhön-Grabfeld ist am Mittwoch gegen 12.55 Uhr in der Mühlstraße ein neunjähriges Mädchen auf ihrem Nachhauseweg von der Schule von einem Unbekannten angesprochen. Das meldet die Polizei.Der Mann, der einen weißen Klein-Pkw fuhr, hielt auf Höhe der sogenannten Ziegelhütte an. Er sagte, er wäre ein Verwandter und fragte das Mädchen, ob er sie nach Hause fahren soll. Das Mädchen, das für solche Situationen entsprechend aufgeklärt war, lehnte das Angebot ab und informierte ihre Familie. Der Unbekannte wurde auf etwa 50 Jahre geschätzt und hatte eine Glatze beziehungsweise wenig Haare. Er war mit einem weißen Pkw unterwegs.Wer kann Zeugenhinweise geben? Bitte an die Polizei Bad Königshofen wenden: Telefon 09761-9060.