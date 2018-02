Unterfranken: Einbruch im Pflegeheim - Täter bricht Tresor aus der Wand

Zu einem schadensträchtigen Einbruch ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld) gekommen. Der Täter drang über ein Fenster in das Büro eines Pflegeheimes ein und riss einen Tresor aus der Wand. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Einbrecher unerkannt flüchten.Dem bisherigen Ermittlungsstand nach drang der Täter in der Zeit von 19.30 Uhr bis 08.00 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Büro des Pflegeheims in der Straße "Am Kurzentrum" ein. Innerhalb des Verwaltungsbereiches brach er eine Bürotür auf, öffnete mehrere Schränke und brach einen Wandtresor aus der Wand. Mit dem Tresor konnte der Einbrecher unerkannt entkommen. Die Höhe des Beuteschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.Die Polizei Bad Königshofen führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Pflegeheims gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 09761/906-0 zu melden.