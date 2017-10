Unterfranken: Autos stören auf Walkingtour, Rentner zersticht Reifen

Seit einigen Wochen fanden Autofahrer, die in der Von-Guttenberg-Straße in Bad Neustadt parkten, bei ihrer Rückkehr platte Reifen vor. Da sich die Anzeigen wegen zerstochenen Reifen genau an dieser Örtlichkeit bei der Polizei häuften, gingen die Beamten von einem Täter aus, den wohl die Fahrzeuge dort stören.



Wie die Polizei berichtet, wurden in den vergangenen Tagen nun dort gezielte Überwachungsmaßnahmen von Seiten der Polizei durchgeführt. Am Donnerstagvormittag lief ein älterer Herr mit Walkingstöcken an einem Auto, das in der Nähe eines Fußweges abgestellt war, vorbei und betrachtete diesen sehr aufmerksam. Da keine weiteren Personen im Umkreis waren, bückte er sich schnell und ging dann weiter.



Die beobachtenden Polizeibeamten hielten den über 80 Jahre alten Mann an und fragten ihn nach seinen Personalien. Als sie mit ihm zum Auto zurückkehrten, war aus einem Reifen die Luft schon sichtbar entwichen. Bei der Durchsuchung des Seniors fand man ein Schweizer Taschenmesser.



Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle gebracht und dort nach Belehrung vernommen. Er gab die Reifenstechereien zu, sah aber sein unrechtmäßiges Handeln nicht ganz ein, weil die Autos ihn ja bei seiner Walkingtour extrem gestört hätten. Die Anzeige läuft.