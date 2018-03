"Ist er dabei?", fragten nicht wenige der 1260 Zuschauer beim Betreten der Shakehands-Arena. Sogar Akihiko Kotani, "Mister Shakehands", der TSV-Sponsor, war extra aus Japan eingeflogen, um dieses Highlight in der 157-jährigen Geschichte des TSV Bad Königshofen gegen den 29-fachen deutschen Meister Borussia Düsseldorf mitzuerleben. Aber die Nummer 1 der Welt, Timo Boll, war nicht dabei. Enttäuschung? Keine Spur.



Die Mannschaft von Trainer Danny Heister hatte am Freitagabend in Ochsenhausen mit Boll 2:3 verloren. Noch eine Niederlage, die zweite gegen die laut Hallensprecher Jürgen Halbig vor Beginn "einzige Mannschaft, die noch nie gegen die Borussia verloren hat", diese Blöße wollte man sich nun doch nicht geben. Heister muss ein Meister der Motivation sein oder trug jeder der Fegerl, Karlsson und Källberg davon schon genug mit sich herum: Die hoch konzentrierte, hoch motivierte Vorstellung dieses Trios war allererste Sahne, führte zur ersten 0:3-Heimniederlage des TSV. Ohne dass Jorgic, Oikawa oder Ort enttäuscht hätten. Auch sie spielten am Limit, nur nicht kontinuierlich genug bis zum dritten Satzgewinn. Wahrscheinlich liegt dieses Limit bei den Jungspunden noch nicht so hoch wie bei den drei Borussen.



"Ich will Ihnen was sagen", holte Düsseldorfs Manager Andreas Preuß nach zweieinhalb Stunden Sport zum Ritterschlag für Bad Königshofen aus, "was Sie heute gesehen haben, war Tischtennis auf international hohem Niveau und da gehören bekanntlich zwei dazu. Dieser Verein hier, diese Mannschaft und dieses Publikum haben Format. Sie können es ruhig weitersagen: Wer Spitzen-Tischtennis sehen will, der muss nicht nach Düsseldorf kommen. Der bekommt es auch in Bad Königshofen zu sehen."



In der Tat waren er, der Trainer, die Physiotherapeutin und die Spieler (in der gleichen Besetzung wie bei ihrer 2:3-Hinspielniederlage) so heiß, so aufgedreht, als ginge es hier nicht nur um Wiedergutmachung und Zurecht-Rücken der Verhältnisse, sondern schon um die deutsche Meisterschaft.



Im November hatte Jorgic im entscheidenden Duell Stefan Fegerl mit 3:1 in die Knie gezwungen. Diesmal fegte Fegerl den TSV-Einser zwar nicht von der Platte. Der elffache WM-Teilnehmer überließ dem jungen Slowenen bei seinem letzten Heimauftritt im TSV-Trikot aber ebenso nur einen Satz. Revanche gelungen. Zeichen auf Sieg gestellt. Als Jorgic nach verlorenem ersten Satz den zweiten gewonnen hatte und im dritten 5:2 vorne lag, da war ihm das "blaue Wunder, Teil 2" noch zuzutrauen.

Er machte aber nur noch einen Punkt in diesem Satz. Im vierten war bei 9:6 noch alles drin. Es folgte aber wieder eine dieser verflixten Negativserien zum 9:11. Dieser Dämpfer saß.



Wirkung zeigte er bei Mizuki Oikawa, Nr. 1 der U-21-Weltrangliste, keineswegs gegen die Nr. 17 bei den Männern, Kristian Karlsson. 11:4 schickte Oikawa den schwedischen Meister und zweifachen Champions-League-Sieger zurück zu einem aufgeregten Coach Heister. Noch nie gab es in dieser Halle bei 1:0 im zweiten Satz so lang anhaltenden Beifall. Auslöser für den Jubelsturm der 1260 war eine faszinierende Rallye, die Oikawa für sich entschied. Danach aber ging die schwedische Post ab, gewann Karlsson den zweiten Satz 11:8 und den dritten 11:7. Der Japaner holte den vierten 12:10 und musste sich im fünften 8:11 beugen.



Ob die Wahnsinns-Stimmung in der Halle mehr die Gastgeber oder die Gäste beflügelte, bleibt dahingestellt. So lang anhaltend, wie Kristian Karlsson nach seinem Sieg dem Publikum applaudierte - und dieses beiden Sportlern - muss man annehmen, dass es ihm sehr gut getan hat. Jetzt durfte der Lokalmatador Kilian Ort in die Box und hatte die Chance, mit einem Sieg gegen Anton Källberg die Reset-Taste zu drücken. Was für eine Vorstellung des frisch gebackenen deutschen Vizemeisters im ersten Satz: 11:6 mit einer überzeugenden, an Berlin erinnernden Leistung. 8:4 und 10:9 im zweiten Satz für Ort, aber Källberg machte mit 15:13 zu und glich aus. "Rufen wir doch einmal unseren Franken-Apostel an, auf geht's, Kilian", forderte Halbig die so oder so begeisterten Fans auf. Wer weiß, ob eine durchaus mögliche 2:0-Führung Ort wieder zur Steger-Form zurück geführt hätte.



Källberg machte es aber, besonders mit seiner Riesen-Rückhand ganz abgebrüht, entwaffnete Kilian Ort von seiner nicht mehr so gnadenlos starken Vorhand und stellte das verdiente Endergebnis her. "Ich hatte zwischendurch mal die Hoffnung zu gewinnen", befand TSV-Coach Koji Itagaki. "Düsseldorf war aber doch einen Tick besser." Und das reicht im Tischtennis eben, um 0:3 und 4:9 nach Sätzen zu verlieren - vermutlich gegen den bald 30-fachen deutschen Meister.