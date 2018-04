Ein blaues Auge für Detter/Weißenbach

SG Diebach II/Morlesau II - SG Geroda/Stralsbach/Oehrberg 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Matthias Kohl (18.), 1:1 Simon Jendraschewski (45.), 1:2 Andreas Straub (50.).

Der Hausherr erwischte den besseren Start, fing sich aber einen Konter durch den agilen Matthias Kohl. Diebach steckte aber nicht auf und glich quasi mit dem Pausenpfiff aus. In der zweiten Halbzeit drückte die heimische SG aufs Tempo, entblößte aber die Abwehr zu sehr. Das nutzten die cleveren Gäste zum entscheidenden Treffer.



DJK Schondra II - SG Poppenroth/Lauter II 2:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Sandro Metz (43., 49.), 1:2 Markus Barthelmes (55.), 1:3 Pascal Heilmann (65.), 2:3 Nico Schneider (76.). Gelb-Rot: Philipp Kröckel (90., Poppenroth).

Die Zuschauer bekamen ein munteres Spiel geboten mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Am Ende hätte es gut und gerne 7:5 für die Gäste ausgehen können. Insgesamt wirkte das Spiel der Angereisten gefälliger, doch die Hausherren steckten zu keinem Zeitpunkt auf. Am Ende behielt Poppenroth verdient die Oberhand.



DJK Schlimpfhof - TSV Waldfenster 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Stefan Eckert (33.). Rot: Jan Engelhard (35., Schlimpfhof).

DJK-Abteilungsleiter Christoph Kleinhenz sprach von einem verdienten Sieg der Gäste durch das Kopfballtor von Stefan Eckert. Kurz darauf geriet Schlimpfhof durch einen Platzverweis in Unterzahl, ehe Stefan Eckert die Vorentscheidung verpasste bei seinem Lattentreffer. Die Gastgeber wurden nur selten gefährlich. Auf der anderen Seite traf Waldfenster durch Adrian Schmitt noch einmal das Aluminium.



SV Detter/Weißenbach - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Stefan Fichtl (15.), 1:1 Marvin Hägerich (31.), 1:2 Pascal Hähnlein (57.), 2:2 Ralf Ziegler (90.).

Quasi mit dem Schlusspfiff kam die Heim-Elf zum nicht unverdienten Ausgleich. Die Zuschauer sahen ein Spiel auf mäßigem Niveau. Alle Tore fielen nach Einladungen des Gegners. Trotz der vier Treffer war Spanung Mangelware.



TV Jahn Winkels - SV Aura II 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Patrick Probst (15.), 2:0 Christian James (30.), 2:1 Fabian Illig (34.).

TV-Abteilungsleiter Bernd Hillenbrand sahen einen Arbeitssieg seiner Elf, die wertvolle Punkte im Titelkampf einsackte. "Es war ein glücklicher Sieg. Die Gäste hätten aber gut und gerne einen Zähler mitnehmen können", so Hillenbrand. Auf beiden Seiten gab es noch je einen Lattentreffer.



SG Oerlenbach II/Ebenhausen II - SG Premich/Langenleiten 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Kilian Strauss (45.), 0:2 Jens Holzheimer (55.), 0:3 Janik Loibersbeck (66.), 0:4 Julian Ziegler (83.).

Premichs Trainer Markus Herold sah einen verdienten Erfolg seiner Elf. Vor der Pause taten sich sich Gäste trotz einiger Chancen schwer gegen die clevere Kreisklassen-Reserve um ihren starken Keeper Daniel Dees. Mit der Führung kurz vor der Pause fiel der Druck bei den Gästen ab, die fortan frei aufspielten. Der Lohn waren drei weitere Treffer gegen keineswegs aufsteckende Hausherren.



SG Euerdorf/Sulzthal II - VfB Burglauer II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Fabian Weber (2.), 1:1 Björn Seufert (47.), 2:1 Thorsten Sell (68.), 3:1 Fabian Weber (89.).

Mit dem ersten Angriff gelang Euerdorf sofort die Führung. Nur Minuten später traf Marius Eberlein per Kopf den Pfosten. So nach und nach fingen sich die Gäste und gestalteten das Spiel ausgeglichen. Die Folge war der verdiente Ausgleich. Mit einem schönen Flugkopfball brachte Thorsten Sell die Heimelf wieder in Front, Den Sieg besiegelte Fabian Weber mit einem sehenswerten Volley-Schuss.



SG Salz II/Mühlbach II - SG Bad Bocklet/Aschach 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Sandro Wegmann (3.), 0:2, 0:3 Jan Blasek (8., 35.), 0:4 Sandro Wegmann (61.), 0:5 Jan Blasek (78.).

Die SG Bad Bocklet/Aschach landete einen hochverdienten Sieg gegen Salz mit zwei frühen Toren. Sandro Wegmann und Jan Blasek waren zu keiner Zeit von den Gästen zu kontrollieren und entschieden das Spiel quasi im Alleingang. Was auch immer Salz probierte, die Gäste wussten immer die passende Antwort.



SG Unsleben II/Wollbach II - SCK Oberwildflecken 5:0 (2:0).

Tore: 1:0 Markus Manger (10.), 2:0 Julian Zehe (43.), 3:0 Moritz Hesselbach (64.), 4:0 Florian Kraus (75.), 5:0 Chris Werner (90.).

Böse unter die Räder kam der SCK. Schon nach zehn Minuten nahm das Unheil durch einen verwandelten Foulelfmeter seinen Lauf. Die Gäste kämpften sich in der Folgezeit ins Spiel, trotzdem gelang Unsleben kurz vor dem Wechsel das wichtige 2:0. Oberwildflcken versuchte in der zweiten Halbzeit noch einmal alles, aber die Gastgeber waren an diesem Tag einfach zu dominant.





B-Klassen Rhön 1

SG Gräfendorf II/Wartmannsroth II - FC Untererthal II 3:3 (3:2). Tore: 0:1 Kevin Wüscher (11.), 1:1 Steffen Schaidt (12.), 2:1 Andreas Koch (16.), 2:2 Manuel Schottdorf (25.), 3:2 Valentin Göbel (45.), 3:3 Lukas Hereth (74.).

SG Machtilshausen II/Langendorf II - SG Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Udo Reichert (15.), 1:1 Moritz Leitsch (69.), 2:1 Udo Reichert (84.).

FC Hammelburg II - FC Westheim II 3:0 (1:0). Tore: Ogtay Suleymanov (16.), Robert Ritter (53.), Ralf Adelsbach (70.),





B-Klasse Rhö n 2

SG Reiterswiesen II/PSV Bad Kissingen - TSV Wollbach II 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Tobias Ehrenberg (6.), 1:1 Daniel Gisder (65.), 2:1 Christian Schmitt (78.), 2:2 Fabian Höper (88.).

TSV Pfändhausen II - SG Rottershausen II/Rannungen II 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Patrick Seufert (1.), 0:2 Justin Böhm (3.), 1:2, 2:2 Paul Groß (15., 50.)

SpVgg Haard II - SG Unter-/Oberleichtersbach/Steinach II 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Johannes Schörnich (17.), 0:2 Maximilian Trost (22.), 0:3 Simon Voll (70.), 0:4 Timo Faulhammer (71., Eigentor), 0:5 Holger Wieschal (79.).





B-Klasse Rhön 4

TSV Aubstadt III - FC Poppenlauer II 7:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Manuel Köhler (8., 43., 50.), 4:0 Michael Schlechter (55., Eigentor), 5:0 Manuel Köhler (71.), 6:0 Moritz Rink (80.), 7:0 Manuel Köhler (84.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - SG Sulzfeld/Merkershausen II/Eibstadt II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Andre Stühler (80.).

SpVgg Althausen-Aub - TSV Maßbach II 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Klaus Bauer (7.), 1:1 Davis Ziegler (34.), 2:1 Philip Ruck (35.), 2:2 Felix Neunhöffer (54.). Gelb-Rot: Robin Klopf (80., Maßbach).