Orgelkonzert in der Kirche

von PR-REDAKTION

In der evangelischen Kirche in Mühlfeld findet am Samstag, 4. November, 18 Uhr, ein Orgelkonzert mit Elias Mack (Orgel) und Sonja Rahm (Sopran) statt. Vorgetragen werden Stücke der Komponisten Robert Jones, César Franck, Gordon Young, Hermann Grollmann, Thomas Adams, Giuseppe Verdi, Anna Laura Page und Engelbert Humperdinck. Die gebürtige Mellrichstädterin Sonja Rahm nahm Gesangunterricht bei Kersten Keller-Pallor und absolvierte im Anschluss daran zwei Jahre lang ein Gesangstudium in Leipzig. Der in Mellrichstadt wohnhafte Elias Mack begann nach dreijährigem Klavierunterricht im Jahr 2010 bei Konrektor i. R. Herbert Schmitt das Orgel spielen. Im Jahr 2015 absolvierte er die D-Prüfung sowie 2016 die C-Prüfung mit Hauptfach Orgel. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Spenden sind willkommen. Foto: privat