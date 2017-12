Oma Renate in Würzburg

Dieses Foto hat uns MdB Dorothee Bär, Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, zugesendet. Sie schreibt in einer Mail aus Berlin "Das Foto zeigt Oma Renate an Weihnachten 1944 vor dem mit Kerzen und Lametta geschmückten Baum in Würzburg." Foto: Unbekannt