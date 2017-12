Mit drei Kindern über rote Ampel - zwei Verletzte im Landkreis Rhön-Grabfeld

Am Dienstagfrüh, um 07.35 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Vater mit seinem Passat und drei Kleinkindern an Bord auf der Hauptstraße in Brend in Richtung BayWa-Kreuzung. An der "rotleuchtenden" Ampel hielt der VW-Fahrer zunächst ordnungsgemäß an, fuhr aber dann unerklärlicherweise wieder los und prallte auf einen VW-Golf, dessen 27-jährige Fahrerin berechtigt die Kreuzung von Wollbach kommend in Richtung Meininger Straße überquerte.Bei dem Unfall wurden jeweils die beiden Fahrer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den drei kleinen Kindern im Alter von 2 und 4 Jahren passierte zum Glück nichts und sie wurden von einem Verwandten abgeholt.Am VW-Passat und am VW-Golf entstand jeweils Totalschaden, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 23.000,- Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Brendlorenzen war mit drei Fahrzeugen und 15 Personen im Einsatz.