von PR-REDAKTION

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich Gerhard Ankenbrand intensiv mit der Bedeutung des Schlafes für Gesundheit und Wohlbefinden auseinander. Die Ergebnisse hat er nun in dem Buch "Wer besser schläft, hat mehr vom Leben" zusammengefasst.



"Der Schlaf ist Wächter unserer Gesundheit", so Ankenbrand. Etwa ein Drittel seines Lebens

verschläft der Mensch und das sei gut so, sagt der Fachmann. Denn rund 25 Jahre, sprich ca. 230.000 Stunden Schlaf werden benötigt, um die Batterien für einen leistungsfähigen Tag und ein gesundes Leben aufzuladen.

Etwa 80 Prozent der Deutschen schlafen nicht erholsam. Meist gibt es mehrere Gründe für schlechten Schlummer. Je mehr Gerhard Ankenbrand sich mit dem Thema Schlafen auseinandersetzte, um so umfangreicher und spannender wurde das Ergebnis. Die Idee für ein Buch rund um das Thema gesunden Schlaf gewann immer mehr an Bedeutung.

Der Autor skizziert Abläufe, die während des Schlafens im menschlichen Körper fließen, bespricht Ursachen und Folgen von Schlafstörungen.

Ankenbrand zeigt Lösungen auf, wie die Nacht zur erholsamen Oase für Körper, Geist und Seele werden kann. Und dies gänzlich ohne Arztbesuche oder die Einnahme von Schlafmitteln. Vor vielen Jahren spezialisierte sich Gerhard Ankenbrand in seinem Möbelhaus "Wohngesund" in Bad Brückenau am Kirchplatz auf den Verkauf von naturbelassenen, unbelasteten Möbel. Regelmäßig hält er Seminare für Menschen mit Schlafstörungen und bildet Schlafberater aus.

Das Buch "Wer besser schläft hat mehr vom Leben" hat 92 Seiten, kostet 9,50 Euro und kann im Möbelhaus "Wohngesund" erworben werden.

"Wohngesund" Kirchplatz 1, 97769 Bad Brückenau www.wohn-gesund.eu