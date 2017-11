Landkreis Bad Kissingen: 150 Kilo schwerer Rothirsch kracht in Auto

Am frühen Donnerstag war eine junge Autofahrerin auf der Staatsstraße 2292 zwischen dem Hainhof und der Abfahrt nach Unterwaldbehrungen unterwegs, als ein Rothirsch die Straße überqueren wollte.Die Kollision mit dem circa 150 Kilogramm schweren Tier verursachte einen Totalschaden am Pkw der 18-jährigen Frau. Glücklicherweise wurde sie nicht verletzt, wie die Polizei Mellrichstadt mitteilte.In diesem Zusammenhang werden alle Verkehrsteilnehmer noch einmal darauf hingewiesen, besonders bei Strecken, an denen Wildwechselschilder platziert sind und in den Wäldern, mit querendem Wild zu rechnen.