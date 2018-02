Kreis Rhön-Grabfeld: Mädchen (10) stürzt mit Tretroller und verletzt sich schwer

Am Freitag Abend gegen 20.15 Uhr fuhren zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren in Schmalwasser hintereinander die Furthstraße entlang. Das 10-jährige Mädchen fuhr mit einem Tretroller vor dem 9-jährigen Mädchen, die mit dem Fahrrad unterwegs war. Die Fahrradfahrerin geriet in einer Kurve in einen Busch und schrie kurz auf. Dies berichtet die Polizei.



Daraufhin schaute das vorausfahrende Kind zurück und stürzte von dem Tretroller. Sie wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.