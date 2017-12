"Keilerey" in Maria Bildhausen

Eine Spende in Höhe von 500 Euro hat die Mittelaltergruppe "Keilerey" aus Würzburg an den stellvertretenden Gesamtleiter des Dominikus-Ringeisen-Werk in Maria Bildhausen, Michael Nowotny übergeben. Die Mittelaltergruppe "Keilerey" war beim Forum Cistercium in Maria Bildhausen als Lagergruppe und Darsteller dabei. Sebastian Roth, Leiter der Mittelaltergruppe: "Wir möchten mit unserer Spende nicht nur deutlich machen, wie schön die Veranstaltung im September war sondern die Arbeit der Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen unterstützen." Die Abordnung der Gruppe kam extra in ihrer mittelalterlichen Gewandung um auch zu diesem Anlass ihr Hobby zum Ausdruck zu bringen. Foto: Hans Friedrich