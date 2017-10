"HFM Brass" gastiert in der Berufsschule für Musik

von PR-REDAKTION

Elf Blechbläser der Hochschule für Musik Würzburg gastieren am Donnerstag, 19. Oktober, 20 Uhr, im Orgelsaal der Berufsfachschule für Musik. Unter der Leitung von Norbert Daum spielt "HfM Brass" Werke von Derek Bourgeois, Francois Couperin, Raymond Premru und Giuseppe Verdi. "HfM Brass" steht für das Blechbläserensemble der Würzburger Musikhochschule. Das Besondere an dieser Formation ist, dass sie aus einer reinen Unterrichtsveranstaltung der Musikhochschule heraus über die Jahre entstanden und gewachsen ist. So besteht dieses Ensemble aus Studierenden verschiedener Studiengänge, die alle im instrumentalen Hauptfach ein Blechblasinstrument spielen. Folglich vollzieht sich in der Besetzung von Jahr zu Jahr auch ein gewisser Austausch, der die musikalische Kreativität dieses Ensembles noch zusätzlich belebt. Daher spricht es für die Qualität von "HfM Brass", dass diese Formation in jüngster Zeit bei Veranstaltern mehr und mehr Eingang findet in diverse Konzertreihen. Die Leitung von HfM BRASS obliegt Norbert Daum, der als Dozent für Posaune an der Hochschule für Musik Würzburg dieses Ensemble im Unterricht intensiv betreut. Der Eintritt ist frei, eine Spende zur Deckung der Kosten wird gerne gesehen. Foto: privat