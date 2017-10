Gute Laune inklusive

von MARION ECKERT

Ältere Menschen singen gerne und mit Begeisterung. Viele Lieder können sie auswendig und nicht nur die erste Strophe, oft wird auch noch die fünfte oder sechste fehlerfrei beherrscht. Singen hat viel positive Aspekte, es trainiert das Gedächtnis und es macht Freude - denn schlecht gelaunt ist singen gar nicht möglich.



Das gemeinsame Singen in Seniorenkreisen unterstützt zudem das Wir-Gefühl und trägt zum Gemeinschaftserlebnis bei. Es werden Erinnerungen geweckt und regt an über die eigene Lebensgeschichte ins Gespräch zu kommen. In vielen Seniorenkreisen ist das Singen ein fester Bestandteil, ob mit Liederbuch oder ohne, ob mit musikalischer Begleitung oder einfach nur angestimmt.

Wie es in den Seniorenkreisen gehandhabt wird, das war bei der diesjährigen Herbst-Mitarbeiter-Versammlung des Katholischen Seniorenforums der Diözese Würzburg in Dekanat Bad Neustadt, die im Bürgerzentrum in Waldberg stattfand, Schwerpunktthema.

Die Leiter von Seniorenkreisen waren zusammen gekommen, um sich über ihre Arbeit auszutauschen und Ideen weiter zugeben.





Große Schrift



Von der Regionalstelle Schweinfurt war Referent Norbert Kraus dabei, er und die Dekanatsvorsitzende Elisabeth Bürger baten die Teilnehmerinnen sich zur unterschiedlichen Praxis auszutauschen. Einige Seniorenkreisleiterinnen hatten Liederbücher und -hefte gleich mitgebracht. Ein wichtiger Tipp wurde gleich zu Beginn weiter gegen. Bei den Texten und Noten müsse darauf geachtet werden, dass die Schrift groß genug und damit auch gut zu lesen sein. Das Liederbüchlein "Wirtshauslieder" könne im Diözesanbüro Bad Neustadt auch ausgeliehen werden, informierte die Leiterin Ilka Seichter.

Pfarrer Frank Mathiowetz, Altenseelsorger im Dekanat Bad Neustadt dankte für die Organisation von Seniorenkreisen. Die Treffpunkt seien für die älteren Menschen im Dorf sehr wichtig. Dass die Verantwortlichen auch Interesse an der Arbeit des katholischen Seniorenforums zeigen, begrüßte Mathiowetz, gebe es doch immer gute Anregungen und Impulse für die Arbeit vor Ort.

Hinweise für den Monat Oktober hatte er gleich mitgebracht: Es sei der Rosenkranzmonat, der dazu einlade das Rosenkranzgebet ganz neu zu entdecken. Es sei aber auch der Erntedankmonat, in dem für die Schöpfung und das Leben gedankt werden.

Am 4. Oktober sei das Fest des Heiligen Franziskus gefeiert worden, am 11. Oktober lade das Fest des vor drei Jahre heilig gesprochenen Papst Johannes XXIII zur Beschäftigung mit diesem Papst ein, der das zweite Vatikanische Konzil einberufen hat, um "frische Luft in die Kirche zu bringen." Von ihm stammen auch die zehn Gebote der Gelassenheit, die Pfarrer Mathiowetz gemeinsam mit den Seniorenkreisleitern betrachtete. Im Rückblick erinnerte Elisabeth Bürger die Vorsitzende des Katholische Seniorenforums der Diözese Würzburg in Dekanat Bad Neustadt an den Dekanatsausflug nach Aschaffenburg. Der Dekanatsseniorentag fand zum zweiten Mal in Folge in Sandberg statt.

Der Erlös aus der Kollekte in Höhe von 282 Euro wurde auf 400 Euro aufgestockt und je zur Hälfte an die Tafel und den Hospizverein in Bad Neustadt übergeben. Josef Schröttle, der der stellvertretende Dekanatsvorsitzende des Katholischen Seniorenforums und Altenseelsorger Diakon Rudi Reuter stehen beide jeweils für Vorträge in Seniorenkreisen zu Verfügung. Reinhilde Trabert berichtete über den Tanznachmittag in Heustreu und animierte dazu das Thema "Seniorentanz" in den Gemeinden einzuführen.





Fitnessprogramm



Es sei ein "Fitnessprogramm" für ältere Menschen, das vorbeugend gegen Demenz sei und zugleich ein tolles Gemeinschaftserlebnis für alle sei.

Von Norbert Kraus war zu erfahren, dass im Herbst nächsten Jahres ein Grundlehrgang zum Seniorentanz im Kooperation mit dem Katholischen Seniorenforum der Diözese Würzburg angeboten werde.