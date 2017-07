Gut aufgestelltes Team

von PR-REDAKTION

Das Team der Filiale in Bad Neustadt ist in Sachen Qualifikation gut aufgestellt: Lisa Witzel absolvierte ihre Ausbildung in der Bank Schilling in Schweinfurt. Sie wechselte im Anschluss an ihre Ausbildungszeit in die Sachbearbeitung der Kreditabteilung in Hammelburg und bildete sich in ihrer Freizeit zur Wirtschaftsfachwirtin weiter. Im Januar 2017 trat Witzel als Anlageberaterin in die Filiale Bad Neustadt ein. Harald Maisch (links), Filialdirektor der Filiale Bad Neustadt gratulierte Lisa Witzel (rechts) herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung der Geprüften Wirtschaftsfachwirtin. Foto: PR