Christmas-Party mit Folk und Rock

Die neue Bad Neustädter Stadthalle wird für ihre Atmosphäre und Akustik gelobt. Diese besonderen Eigenschaften wollen die beiden Bands Lucky´s Good Stuff und Voice-2-Voice nutzen und veranstalten am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember eine Christmas Rockparty in der Stadthalle. Lucky´s Good Stuff ist in der Rhöner Musikszene längst eine feste Größe. Die Band beeindruckt ihr Publikum mit einer speziellen Auswahl an Coversongs aus den 60er und 70 er Jahren, mal temperamentvoll und laut, mal sanft und träumerisch. Sie bedient sich ausschließlich aus den Musikgenres der verwandten Musikarten Folk, Rock , West Coast- und Southern Rock. Mit den Songs von CCR, den Rolling Stones, Pink Floyd , den Eagles und vielen weiteren Rockgiganten lässt Lucky´s Good Stuff den Geist dieser Zeit wieder aufleben.



Voice 2 Voice , das heißt Entertainment mit Leib und Seele. Claus Mathias und Harry Davids präsentieren mit zwei Akustikgitarren und zwei ausgefeilten Stimmen die besten Songs der Musikgeschichte auf eine ganz besondere Art. Profimusiker und Songwriter Claus Mathias, war in den 1970 er Jahren Gitarrist und Sänger bei der fränkischen Band "Red Baron", später war er Mitglied der Münchner Band "Relax" und schrieb unter anderen die Hits" A weißes Blatt'l Papier" und "Weil i di mog". Der Tanzfaktor an diesem Abend ist ebenso nicht zu unterschätzen.



Einlass ist ab 19 Uhr. Beginn gegen 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in Bad Neustadt bei der Stadthalle und der Tankstelle Wörner, in Münnerstadt bei Elektro Schilling.