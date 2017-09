Bundeskanzlerin in Bad Kissingen

von ANJA VORNDRAN

Die Kanzlerin kommt: Am Freitag, 25. August, 17 bis 18 Uhr, besucht Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (rechts) die Kurstadt Bad Kissingen. Im Vordergrund steht natürlich der Wahlkampf, gewählt wird am 24. September. 2009 war die Kanzlerin das letzte Mal in Bad Kissingen, damals in der Wandelhalle, der Termin jetzt am Freitag ist im Kurgarten vorgesehen. Das Foto entstand beim Besuch im Jahr 2009 - bevor es in die Wandelhalle ging, ließ sich Merkel es sich nicht nehmen, Bad Kissinger Bürger zu begrüßen. Foto: Anja Vorndran