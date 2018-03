Kind (10) in Bischofsheim an der Rhön mit Luftgewehr angeschossen - wer war der Schütze?

Ein Junge in Bischofsheim an der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) ist von einem Gewehr verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem Täter - und hofft auf Zeugenweise

Kurz vor 16:00 Uhr befand sich ein 10-Jähriger aus Bischofsheim a.d.Röhn zusammen mit seiner Schwester zu Fuß auf der Sondernauer Straße. Beide hörten plötzlich einen lauten Knall. Sekundenbruchteile später wurde der Junge durch ein Luftgewehrgeschoss, einen sogenannten Diabolo, am Oberarm getroffen und dadurch verletzt. Sofort nahmen Beamte der zuständigen Polizeiinspektion die Ermittlungen auf und überprüften im Umfeld des Tatortes auch Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen. Bislang konnte die Identität des unbekannten Schützen allerdings noch nicht geklärt werden.Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale bittet daher nun Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09771/606-0 zu melden.