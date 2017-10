Beste Chancen für die Superazubis

Einmal im Jahr ehrt die Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt die Besten aus den Berufsabschlussprüfungen der Region Mainfranken. Diesmal fand der Ehrungsmarathon der 100 Besten in der Stadthalle statt. Acht der Prüfungsbesten schafften nicht nur das herausragendste Ergebnis in der Region, sondern in ganz Bayern. Einer davon gehörte in den Kreis der acht Prüfungsbesten, die ihren Wohnsitz im Landkreis Rhön-Grabfeld haben.



Die geehrten Absolventen haben in ihrem Ausbildungsberuf hervorragende Leistungen in der Berufsabschlussprüfung erzielt.

Insgesamt haben 4.208 junge Menschen die zurückliegenden Winter- und Sommerprüfungen absolviert.

Zweite Bürgermeisterin Rita Rösch begrüßte die zu Ehrenden als "die Champions der Abschlussprüfungen". "Bei der Zukunftsgestaltung im Zeitalter der Digitalisierung werden Sie ein Wort mitreden", so Rösch.

"Sie haben sich diese Auszeichnung verdient", sagte Landrat Thomas Habermann in seinem Grußwort. "Geschenkt bekommt diese Ehrung keiner", sagte Habermann. Die Veranstaltung in der Stadthalle wurde von der kleinen Band Jan Reinelt and Friends musikalisch umrahmt.

"Die bemerkenswerten Leistungen verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung", sagte IHK-Präsident Otto Kirchner bei der Feierstunde. Besonders stolz könnten die Absolventen darauf sein, dass sie mit einem IHK-Abschluss national wie international sehr gut aufgestellt sind.

Vor allem Fachkräfte mit einer dualen Berufsausbildung werden aufgrund der demografischen Entwicklung und des Trends zu höherer Schuldbildung knapp und haben beste Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge ist nämlich auch in diesem Jahr wieder um 1,2 Prozent gesunken (3.367 neue Verträge). "Ausbildungsbetriebe werben um die Jugendlichen", sagte Kirchner. "Es fehlt derzeit schlichtweg an Bewerbern." Bayernweite Werbekampagnen der IHK wie "Elternstolz" oder das Projekt "Ausbildungsscouts" sollen die Entwicklung zumindest abfedern.

Den Absolventen empfahl Kirchner, trotz der guten Perspektiven "am Ball" zu bleiben und sich weiterzubilden. Ein besonderer Dank ging auch an alle Ausbildungsleiter in den einzelnen Unternehmen.

Das beste Prüfungsergebnis nicht nur in der Region Mainfranken, sondern in ganz Bayern erzielte im Ausbildungsberuf Fachlagerist Florian Enders aus Bad Königshofen, der bei ZF Friedrichshafen in Schweinfurt arbeitet.

Die acht Prüfungsbesten aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld sind: Moritz Dinges (Sandberg), Verfahrensmechaniker fur Beschichtungstechnik bei der Firma RST Stahlbau in Niederlauer, Felix Eckert (Sulzfeld), Industriemechaniker bei SKF in Schweinfurt, Florian Enders (Bad Königshofen), Fachlagerist bei ZF Friedrichshafen in Schweinfurt, Julian Erhard (Oberstreu), Elektroniker fur Informations- und Systemtechnik bei Preh in Bad Neustadt, Lukas Erlebach (Bischofsheim), Elektroniker fur Betriebstechnik beim Überlandwerk Rhön, Simon Gensler, Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann bei der Bitfire GmbH in Bad Kissingen, Miriam Heusinger (Herbstadt), Beton- und Stahlbauerin bei Riedel Bau in Schweinfurt, Felix Manger (Heustreu), Informatikkaufmann im Landratsamt Rhön-Grabfeld sowie Marius Mohrmann (Unsleben), Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Fachrichtung Formteile bei der Firma Erhard in Bad Königshofen.

Stefan Kritzer