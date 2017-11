Bad Neustadt: 75-Jähriger fährt 19-jährige Fußgängerin um

Eine Fußgängerin wurde am Mittwoch in Bad Neustadt im Landkreis Rhön-Grabfeld von einem Auto angefahren und verletzt.



Wiedie Polizei mitteilt, wollte eine 19-jährige Fußgängerin am Mittwoch um 16.15 Uhr die Gartenstraße in Höhe Birkenweg an der dortigen Fußgängerfurt überqueren. In diesem Moment wurde sie von einem 75-jährigen Opelfahrer angefahren, der die Frau offenbar zu spät erkannte, da laut Zeugenaussagen die Sonne zu diesem Zeitpunkt stark blendete.



Die junge Frau erlitt Kopfverletzungen und wurde stationär im Kreiskrankenhaus Bad Neustadt aufgenommen. Am Opel entstand Schaden an der Windschutzscheibe und der Motorhaube in Höhe von etwa 1.000,- Euro.