Auto überschlägt sich auf A71 in Unterfranken - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Am Samstag, den 23.12.2017 ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der A71 bei Strahlungen ein Verkehrsunfall, bei dem der 71-jährige Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Dies teilte die Polizei mit.

Der Fahrzeugführer aus Saalfeld war zusammen mit seiner 69-jährigen Ehefrau auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs. Er befuhr mit seinem BMW Touring die linke Spur, als er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links steuerte und dort die Betonschutzwand touchierte.



Offensichtlich riss der Fahrer sein Fahrzeug nach rechts, brachte es nicht mehr unter Kontrolle und raste quer über beide Fahrstreifen auf den dort rechts neben der Fahrbahn befindlichen Ranger zu. Dort überschlug sich das Fahrzeug und flog durch den Wildschutzzaun.



Der Pkw kam auf dem parallel zur Autobahn verlaufenden Forstweg auf und überschlug sich erneut, bis dieser letztendlich nach einem dritten Überschlag am Waldrand zum Stehen kam. Die Beifahrerin und Ehefrau konnte selbstständig das vollkommen demolierte Fahrzeug verlassen. Der Fahrer musste allerdings mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren aus Saal, Rödelmaier und Bad Neustadt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Beifahrerin erlitt eine schwere Gehirnerschütterung, welche stationär behandelt werden muss. Die lebensgefährlichen Verletzungen ihres Ehemannes werden in einer Unfallklinik versorgt, wohin er mittels Rettungshubschrauber geflogen wurde.



Die A71 war für ca. eine Stunde voll gesperrt, danach konnte der Verkehr für weitere zwei Stunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigelotst werden.