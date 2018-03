Aufregung in Unterfranken: Fremder will Mädchen nach Hause fahren - Mutter klärt auf

Wie am Donnerstag berichtet wurde, war ein Mädchen am Mittwochnachmittag in Großbardorf von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Der Vorfall hat sich nun laut Polizei aufgeklärt.Der Mann, welcher angeboten hatte, das Mädchen nach Hause zu fahren, war ein entfernter Verwandter der Familie aus dem Nachbarort. Wie nun die Mutter mitteilte, meldete sich der Mann unverzüglich telefonisch bei ihr und stellte den Sachverhalt richtig.So hatte er es gut gemeint und wollte dem Mädchen lediglich den weiten Heimweg mit der schweren Büchertasche ersparen.In jedem Fall war es richtig, die verdächtige Wahrnehmung sofort der Polizei zu melden, die derartigen Hinweisen ernsthaft nachgeht.