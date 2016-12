Zurückgetreten

von MARION ECKERT

Der Sandberger Bürgermeister Joachim Bühner ist zurück getreten. Offiziell ist er noch bis 31. März 2017 im Amt, doch die Amtsgeschäfte werden weiterhin von seinem Stellvertreter Roland Bühner geführt. Bereits am 1. Dezember hatte Joachim Bühner den Gemeinderäten gegenüber in einer nicht öffentlichen Sitzung seinen Rücktritt persönlich erklärt. Eine schriftliche Erklärung wurde nun in der öffentlichen Sitzung von Roland Bühner verlesen. In dem Schreiben von Joachim Bühner heißt es, dass er aus gesundheitlichen Gründen das Amt des 1. Bürgermeisters niederlege. Joachim Bühner bedauert die Entscheidung, ist aber überzeugt, damit zum Wohle der Bürger der Gemeinde Sandberg zu handeln, denn ein gesundheitlich eingeschränkter Bürgermeister wäre für die Gemeinde mit ihren vielfältigen Aufgaben unverantwortlich.