Zu zügig abgebogen - Schülerin verletzt sich im Bus bei Bischofsheim

Am Dienstagmittag, gegen 12.50 Uhr, wurden die Schulkinder von Schönau nach Wegfurt mit einem Schulbus heimgefahren. Der Fahrer bog an der Bushaltestelle in Wegfurt offenbar so zügig ab, dass eine 8-jährige Schülerin, die nicht angeschnallt war, von ihrem Sitz flog und sich den Kopf blutig schlug. Dies berichtet die Polizei.



Nach ihren Angaben habe ihr der Busfahrer lediglich ein Taschentuch für die Wunde gegeben. Das Kind kam nach Hause und die entsetzte Mutter brachte es nach Bad Neustadt ins Krankenhaus. Von dort wurde das Mädchen mit dem Rettungswagen nach Schweinfurt in die Kinderklinik gefahren.



Wie die Recherchen ergaben, hatte der Busfahrer keine Unfallmeldung erstattet. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.