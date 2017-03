Vom Kindermusical bis zum Marsch

von HANNS FRIEDRICH

Die Veranstalter des Saalemusicum können durchaus stolz auf dieses Event sein. Das meinte zumindest Kuno Holzheimer, Künstlerischer Leiter der Bayerischen Musikakademie und Projektleiter für das Saalemusicum. Vom 17. Juni bis 30. Juli 2017 wird es auch in diesem Jahr wieder Musik, Gesang, Theater und sogar ein Kindermusical entlang der Fränkischen Saale geben.



Das SaaleMusicum findet entlang der 125 Flusskilometer zwischen den Quellen in Alsleben/Oberessfeld und Gemünden statt - hier mündet die Fränkische Saale in den Main. Kuno Holzheimer sieht das Festival als ein Gemeinschaftsprodukt, bei dem sich die Ortschaften aber auch die heimischen Künstler präsentieren. Dank galt Erdinc Yurdakul vom Projektbüro des SaaleMusicum, der seine Aufgaben wieder hervorragend gemeistert habe, ebenso allen Mitwirkenden. Erfreulich sei, dass das Engagement der Vereine und Verbände auch im Jahr 2017 anhält. Rückblickend auf das Jahr 2016 sagte Kuno Holzheimer, dass wieder mehr als 30.000 Gäste gezählt wurden, darunter schon viele Fans, die oft von weither anreisten.

Die Veranstaltung müsse nicht direkt an der Fränkischen Saale oder den Zuflüssen sein, stellte der Projektleiter klar. "Es gibt auch andere schöne Plätze, so einen Dorfweiher oder einen schön gestalteten Dorfmittelpunkt", so Holzheimer. Im Jahr 2016 fanden 51 SaaleMusicum Veranstaltungen in 40 Orten in Rhön und Grabfeld statt. Allerdings wären noch Möglichkeiten in anderen Ortschaften gewesen, die sich nicht beteiligt haben. Hier ging der Appell an die Kommunen und Vereine "doch Mut zu haben und sich zu melden." In diesem Jahr beginnt das SaaleMusicum an der Quelle in Alsleben und endet mit dem GeMündungsfest am 30. Juli in Gemünden. Der SaaleMusicum Marsch habe sich "als eine Art Hymne unserer Veranstaltung" entwickelt. Was der Projektleiter gerne sehen würde, wären Künstler, die nicht nur speziell in ihrem Heimatort auftreten, sondern auch bei SaaleMusicum Veranstaltungen im Nachbarort oder an anderen Terminen zu erleben sind. Im kommenden Jahr 2018 startet das SaaleMusicum zum 15. Mal. Dieser Geburtstag soll mit einer Zentralveranstaltung, wie beispielsweise dem "Europatag der Musik", gefeiert werden. Zu den Veranstaltungen sollen auch vermehrt Politiker eingeladen werden. "Wichtig und sehr werbeträchtig" nannte der Künstlerische Leiter Banner, Werbeplakate und Flyer. Speziell das Programm habe einen großen Einfluss auf die Besucherzahl: Trotz Regen seien zahlreiche Gäste gekommen. Nach verschiedenen Veranstaltungen findet am Freitag, 7. Juli, in Niederlauer die Floßübergabe an den Landkreis Bad Kissingen statt. Am 30. Juli endet das SaaleMusicum 2017 ab 11 Uhr mit viel Musik in Gemünden.